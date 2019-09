El tremendo susto que se llevó Alejandro Valverde por culpa de 'Supermán' López

La etapa 12, aparentemente, no representaba ningún peligro para los favoritos. No obstante, los tres premios de tercera categoría que cerraron la jornada pusieron a prueba a los favoritos. Y es que, sin lugar a dudas, era una buena oportunidad para atacar tal y como intentó hacer Miguel Ángel López. Por eso, las reacciones ante dicha situación no se hicieron esperar.

El español Alejandro Valverde explicó, tras el final , que en el ataque de Supermán en el Alto de Arraiz, se vio "un poco encerrado" junto al esloveno Tadej Pogacar.

Valverde aseguró que, aunque se vio obligado a reaccionar "un poco más tarde" de lo que le hubiese gustado, solventó el delicado momento "sin problemas".

"Cuando atacó (López) estaba un poco encerrado con Pogacar. Razón por la que he reaccionado un poco más tarde. Sin embargo, lo pude hacer sin problemas", dijo el murciano. Además, felicitó y le "dio la enhorabuena" al ganador, Philippe Gilbert, un corredor de su generación.

De cara a la etapa de mañana con final en el durísimo alto de Los Machucos, dijo que "será un día más duro que el de hoy", en Bilbao, y cuando se le pidió un pronóstico para la subida cántabra, dijo, en tono jocoso: "mañana te la cuento".

