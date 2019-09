El contundente mensaje de Nairo contra quienes creen que hay etapas de transición

La Vuelta a España no da espera. Después de una intensa contrarreloj, donde Primoz Roglic sacó a relucir su potencial, llegó una jornada con unos cuantos premios de categoría. Eso sí, el perfil de la etapa no representaba ningún peligro para los favoritos. No obstante, no bajar la guardia y estar atentos era crucial.

Algunos creían que era un día de transición, pensando en la alta montaña que se avecina. Razón por la que Nairo Quintana, uno de los candidatos al título, expresó que no era cierto. El boyacense, en sus declaraciones, dejó claro que todo va sumando y cada etapa cuenta para las aspiraciones.

“Hubo más de 3000 metros de desnivel. Así haya ido tranquila, eso va sumando en las piernas. Hay que recuperar estos días de cansancio y afrontar lo que se viene de buena manera. Es importante tener un buen ánimo e intentar un ataque o algo más grande”

🎥 @NairoQuinCo: "Aunque la etapa haya ido tranquila, va sumando en las piernas. Es importante que tengamos buen ánimo y poder intentar"#LaVueltaXCaracolRadio https://t.co/Upnpjy1uvj pic.twitter.com/gJPxp5Mrpg — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) September 4, 2019

Actualmente, Nairo ocupa la cuarta posición en la clasificación general. Allí, está a 3 minutos del líder, Primoz Roglic. Por eso, prepararse para la montaña y dar lo mejor en dichas etapas, definirá en gran medida al campeón.

