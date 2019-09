Miguel Ángel López reveló la clave para dar el golpe en La Vuelta a España

Los escarabajos no bajan la guardia. Después de la contrarreloj, todos y cada uno de los favoritos cumplieron en la etapa 11. Allí, ninguno cedió terreno y no hubo movimientos en la clasificación general. No obstante, se avecinan jornadas intensas donde, de seguro, habrá cambios. Razón por la que Miguel Ángel López reveló qué deberán hacer para dar el golpe en La Vuelta a España. Eso sí, no será nada fácil.

“Tenemos que llegar con fuerzas al final. Hay que estar pendientes de la etapa de este jueves porque alguien debe moverse. Más de uno lo intentará. No sabemos lo que va a pasar. Hay que estar atentos. Este terreno es peligroso y si uno no está atento puede perder la rueda y no regresar al pelotón. Será emocionante”

De igual manera, afirmó que la etapa del día no fue nada fácil. Y es que, a pesar de que algunos consideraban que era de transición, no fue así. Prueba de ello es que incluso se presentaron caídas.

“Hubo mucha complicación al principio de la etapa. De hecho, hubo caídas. Después de la fuga se sumó todo con tranquilidad, pero hubo suba y baje, carretera estrecha y eso lo hizo duro”

