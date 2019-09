La razón por la que Falcao García eligió al Galatasaray y no a otro equipo

Terminó la novela. Luego de varios meses llenos de especulaciones, finalmente se conoció el destino de Radamel Falcao García. Y que el pasado 2 de septiembre, justo antes del cierre del mercado de pases, Galatasaray anunció de manera oficial la llegada del atacante colombiano, convirtiéndose en la gran estrella del club.

Las reacciones no se hicieron esperar y con justa razón. El Tigre es uno de los grandes referentes del fútbol colombiano. Por eso las primeras declaraciones como nuevo jugador del equipo turco aparecieron. En entrevista exclusiva para Noticias RCN, el samario reveló por qué eligió al Galatasaray.

“Tuve que ver muchísimo. Estoy muy agradecido con el Mónaco, pero ya había cumplido un ciclo. Desde el primer momento en el que Galatasaray se acercó, también tuve la oportunidad de ir a otros clubes y ligas, pero tantas manifestaciones de cariño por parte de los hinchas y del club, el deseo de los dirigentes de que estuviera y la pasión que se vive acá, compraron mi corazón. Yo soy toda pasión y todo corazón. Por eso me identifico mucho con el hincha turco y es un momento de mi carrera que voy a disfrutar mucho. Estar acá va a ser inolvidable. Ahora, solo me queda jugar, disfrutar y si Dios me lo permite darles goles y triunfos al club”

Allí, Falcao García confirmó que efectivamente hubo ofertas por parte de otras escuadras. Recordemos que llegó a sonar para arribar a la MLS e incluso en su posible regreso al Atlético de Madrid. No obstante, nada se concretó y la decisión fue otra.

