La insólita explicación de Valverde sobre por qué atacó a Nairo en La Vuelta a España

Las especulaciones en torno a la relación entre Nairo Quintana y Alejandro Valverde no cesan. De acuerdo con algunos medios especializados en el tema, el ambiente interno en el Movistar Team no es el mejor. De hecho, argumentan que esa sería la principal razón por la que más de uno daría un paso al costado. Eso sí, los integrantes de la escuadra siempre han negado cualquier problema entre ellos.

En el marco de La Vuelta a España se presentó una situación que alimentó dichos rumores. Alejandro Valverde junto con Primoz Roglic, uno de los fuerte rivales, atacaron a Nairo Quintana, descontándole tiempo. Asimismo, se desconocía quién era el verdadero líder del Movistar. Por eso, no dudaron un segundo aclarar que el español es el capo. De igual manera, el propio Valverde explicó lo acontecido en esa etapa.

Quiso recordar que lo que algunos criticaron de su asenso en la quinta etapa en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, cuando Quintana pasó unos momentos de crisis y se quedó, lo hizo para "no perder segundos con Miguel Ángel López", que había atacado. "Si hubiésemos estado juntos", con Primoz Roglic, "no me habría movido".

Además explicó que en esta séptima etapa los intentos de ataque de su compañero de equipo cuando rodaban junto al nuevo líder Miguel Ángel López (Astana) y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) eran para "recortar diferencias con ellos en la general".

