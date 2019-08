Las palabras de Valverde sobre 'Supermán' López que ilusionan con el título de La Vuelta

En la quinta etapa brillaron los escarabajos. No solo Nairo Quintana y Rigoberto Urán se mantuvieron en la parte alta, sino que además Estaban Chaves ingresó al Top 10. No obstante, lo más relevante fue lo hecho por Miguel Ángel López. Y es que el hombre del Astana es el nuevo líder de La Vuelta a España. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar.

Uno de los primeros que habló fue Alejandro Valverde. El español se mostró satisfecho por no haber perdido demasiado tiempo en los kilómetros finales frl ascenso al Observatorio Astronómico de Javalambre con el colombiano Miguel Ángel López (Astana), nuevo líder.

"He podido meterme con Primoz Roglic (Jumbo Visma) en la persecución de Supermán López. El objetivo era minimizar la pérdida de tiempo"

Eso sí, para el murciano no fue ninguna sorpresa la actuación de López y que recuperase el maillot rojo que ya vistió tras la primera etapa en Torrevieja (Alicante) porque "era el rival a batir en esta Vuelta desde el principio". Dichas declaraciones confirman al colombiano como uno de los grandes candidatos al título en España, aunque aún resta bastante camino.

