“Un verdadero campeón no es el que trae la medalla, sino el que deja legado” | Mariana Pajón

¿El oro en los Panamericanos de Lima tuvo un significado especial, teniendo en cuenta el difícil momento que vivió tras la lesión?

La verdad, ese oro fue muy importante. Sin lugar a dudas me llenó de energía porque venía de un año bastante complejo, donde pasaron muchas cosas que me generaron algunas inseguridades. De hecho, no sabía si podía volver a montar. Entonces arribar a los Panamericanos, ponerme la meta de estar al 100% y saber que podía ganar la medalla fue emocionante. Después de que la gané, significó un alivio gigante y una motivación enorme para lo que viene de la temporada.

¿Colombia firmó su mejor participación en la historia de los Panamericanos gracias al Comité y a Coldeportes, o todo el mérito fue de los deportistas?

Es un combo de muchos factores. Primero hay un talento muy grande en el país. Los deportistas han cambiado su mentalidad. Ahora piensan como campeones y se sienten grandes, incluso con solo portar la bandera colombiana. Sé que no es fácil ser deportista en este país, pero algunas personas han creído y piensan que el deporte puede construir. Eso sí, necesitamos más, sobre todo en educación.

¿Por qué es tan difícil que la empresa privada y algunas entidades inviertan en el deporte cuando los resultados son excelentes?

El deporte colombiano es un pilar muy importante en lo que está pasando en el país. Creo que se le debe apostar e invertir más a la educación y al deporte. Cuando pase eso, estoy segura de que construiremos una mejor Colombia. Por eso, a todos les digo: ‘Apoyen y créanle, que es lo único que nos une y le da esperanza y alegría a este país’.

¿Este año es el mejor del deporte colombiano luego de lo conseguido por Egan, Cabal, Farah y demás?

Creo que no podemos olvidar el pasado que tenemos en el deporte, porque cada uno ha construido cosas muy lindas. En el pasado, incluso en situaciones más complejas, se lograron hacer grandes cosas, aunque, indudablemente, estamos pasando por un momento muy bueno y es una muestra de que es cuando más se le debe apostar al deporte en general.

¿Es fácil asumir el papel de referente e ídolo no solo a nivel nacional, sino también mundial?

Un verdadero campeón no es solamente el que trae una medalla, sino el que tiene la capacidad de dejar un legado a través de lo que consigue. Verlos a ellos buscando esta beca que entrega Oster y el Comité es bonito y construye. Además, estoy en un país donde se necesita llorar, pero de alegría. Es una gran responsabilidad y desde que uno asume ir por un título, uno sabe qué hay detrás y lo que conlleva. Siempre se busca generar un cambio mientras uno cumple sus sueños.

¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que ha hecho para conseguir esos sueños?

Hay muchas cosas que he hecho. A uno no le regalan nada. Sin embargo, ver todo lo que hizo mi familia para estar donde estoy ahora, es único. No encontrar apoyo, pero aún así seguir gracias a ellos es algo que nunca olvidaré. Por ejemplo, lo que está haciendo Oster es increíble. Antes no teníamos eso, solo te apoyaban cuando eras campeón. Por eso, mientras se consiguió ese respaldo, pasaron muchas cosas que mi familia tuvo que hacer para estar acá. Así que todo se lo debo a ellos.

¿Qué falta para asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

La clasificación es hasta mayo. No clasifico yo, es decir, no es individual, sino que es Mariana y otros deportistas, quienes le dan puntos al país. Ahí, Colombia consigue unos cupos y ya internamente se decide quién va. Por eso digo que no soy solo yo. Hasta mayo tenemos las puertas abiertas para correr lo que más se pueda y tener la mayor cantidad de cupos posibles para pelear en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

