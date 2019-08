Congreso Colombiano de Medicina del Deporte presentó nuevas tendencias para el manejo de lesiones

El objetivo del congreso era reunir a toda la comunidad relacionada a la medicina del deporte, el ejercicio y la actividad física en sus diferentes áreas: medicina del deporte, traumatología deportiva, nutrición, fisioterapia deportiva, preparación física, entrenamiento deportivo y psicología del deporte.

El congreso permitió a los asistentes actualizar y brindar conceptos relacionados con las ciencias aplicadas al deporte, el ejercicio, la actividad física en los contextos clínico, deportivo y laboral a través de siete (7) ejes temáticos compuestos por conferencias magistrales, con abordajes integrales, talleres, presentaciones orales de trabajos científicos.

“Este congreso en Cartagena fue el escenario ideal para celebrar las bodas de plata de la Asociación Nacional de Medicina Deportiva de Colombia. Fue muy placentero interactuar con especialistas de todo el país más invitados internacionales. Ellos presentaron las nuevas tendencias aplicadas al deporte”, comentó Juan Manuel Correa, secretario de la Asociación de Medicina Deportiva del país.

Fueron dos jornadas donde se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas en siete ejes temáticos: fisiología del ejercicio; medicina del fútbol; ciencias aplicadas a la rehabilitación deportiva; nutrición, salud y deporte; entrenamiento deportivo, ejercicio en poblaciones especiales y actividad física y salud pública.

Los especialistas destacaron en el congreso el avance de la tecnología FIT en pacientes con diferentes patologías. Además, este tipo de tratamiento terapéutico con parches es una nueva apuesta en el mercado científico. Este sirve para mejorar el manejo de dolor no solo en atletas de alto rendimiento sino en la población general.

“Hemos tenido casos de lesiones musculares o ligamentarias, dolores neuropáticos y en todos los casos que se ha aplicado este tipo de manejo se han obtenido excelentes respuestas. Es un producto con grandes ventajas porque no tiene ninguna clase de medicamentos y ningún tipo de reacción alérgica a este tipo de dispositivos. Es de fácil uso porque se lo puede poner el mismo paciente, es cómodo y no limita el actuar en su desempeño diario”, explicó César Ruiz Padilla, médico deportólogo.

El uso de los parches FIT viene creciendo en nuestro país entre deportistas élite que suelen ser atletas expuestos a varios tipos de lesiones por su actividad diaria en entrenamientos o competencias.

Uno de los que utiliza esta nueva tendencia en manejo de lesiones es el pesista Jhonatan Rivas, reciente medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y quien se prepara para participar en el Mundial de Tailandia que se realizará entre el 19 y el 27 de septiembre.

Rivas, quien es una de las esperanzas colombianas para estar en el podio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sufrió hace algunos meses una lesión en su muñeca derecha. “Tuve la lesión a comienzos del mes de mayo después de un Campeonato Iberoamericano. Comencé mi recuperación con medicamentos y descanso pero al ver que no mejoraba empecé a usar esta nueva alternativa del parche FIT y su mejoría fue inmediata. Lo que más me gusta es que no es invasivo, no tiene químicos y actúa en el cuerpo de forma natural”.

El Congreso Colombiano de Medicina del Deporte culminó este domingo en la capital heróica dejando una gran sensación entre los invitados de que Colombia está a la vanguardia en la región a la hora de enfrentar los nuevos desafíos de las ciencias aplicadas al deporte.

