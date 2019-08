Barras bravas detuvieron entrenamiento del Huila y arremetieron contra los jugadores

Insólita situación se presentó en las últimas horas. Un grupo de barras bravas ingresaron al entrenamiento del Atlético Huila e interrumpieron la sesión. Así quedó registrado el momento a través de un video que fue publicado en redes sociales. En dicho momento, los barras señalaron a los jugadores e incluso les advirtieron que de no ser por ellos, otro grupo de barras ya los hubiera golpeado.

“Respete, mi hermano. Estamos entrenando”

“Primero que todo, todos los aquí presentes estamos trabajando y perdimos nuestro tiempo así como están haciendo ustedes. No les vamos a quitar mucho tiempo ni nada, simplemente vamos a hablarles claro y como es. Ya estamos hasta el cuero de las hue… porque siempre es la misma mari… Hoy, si no hubiéramos venido los referentes acá, a más de uno ya estarían dándole palo porque a nosotros no nos gusta esa mier… solo hablamos y ya”

“Usted está equivocado”

“No, no lo estoy. Es que esto nace, esto es de aquí, del corazón”

“Venga hablemos con respeto”

“Vamos a empezar rápido. No vamos a perder el tiempo entre sí. Ustedes ya pararon, ya lo podemos hacer. No nos vamos a demorar nada”

“Lo que le digo a él es que no puede decir que iban a venir unos locos aquí a pegarnos y a darnos con palo”

“Espere, Banguera. Es que eso sí iba a pasar. Justamente por eso estamos aquí”

Referentes de la barra ALTA TENSION SUR exigiendoles a los jugadores por los malos resultados Posted by ALTA Tension SUR 1998 on Wednesday, August 14, 2019

Recordemos que el Huila está peleando en zona de descenso. Actualmente, se ubica en el puesto 18 con 121 puntos, a dos unidades del penúltimo Alianza Petrolera y a cinco del último, Rionegro Águilas. Eso sí, absolutamente nada justifica dicha acción de los barras bravas.

