Cristiano pide a la Juventus contratar a James Rodríguez, ¿le concederán el deseo?

Para eso están los amigos. James Rodríguez vive una situación en el Real Madrid que parece no tener solución. El jugador sabe que debe irse, pero ningún club quiere pagar los 50 millones de euros que exige el equipo blanco por él.

Con el cierre del mercado inglés, las posibilidades para el colombiano se acotan. Mientras tanto, en Nápoles se frotan las manos con una cesión que podría producirse después del 15 de agosto.

Sin embargo, el cierre de la ventana británica no solo afectó al colombiano, sino a varios clubes. Uno de ellos la Juventus, quien no pudo conseguir a Paul Pogba. Ante esto y según cuenta Mirko Calenme, reconocido periodista del Diario AS y Calciomercato, la Vecchia Signora ha vuelto a escena para conseguir a Rodríguez.

Cristiano pide a la Juventus contratar a James Rodríguez

Según la información del periodista, replicada en varios medios, es Cristiano Ronaldo quien sugirió su compra. Para nadie es un secreto la amistad entre ambos futbolistas, quienes compartieron plantel en el Real Madrid.

Aunque CR7 manifestó semanas atrás que jamás tendría injerencia en la contratación de un futbolista, en los últimos días parece haber tomado partido. Primero, manifestando que la llegada de Mauro Icardi a la Juve sería positiva para el ataque bianconero y ahora con James.

El conjunto de Turín se está armando hasta los dientes para ganar la Champions League. Ya cuenta entre sus filas con el holandés Matthijs De Ligt, el galés Aaron Ramsey y el francés Adrien Rabiot como principales fichajes del mercado.

Ahora, James sería la frutilla del postre para un equipo que apunta a ganarlo todo.