¡En su salsa! Cali es Cali, señores, en la Liga Águila 2-2019

Deportivo Cali y América de Cali mandan en el rentado local. Los equipos vallecaucanos son líderes y están invictos luego de cuatro jornadas. Eso sí, lo que convence a sus hinchadas, pero preocupa sus rivales no es precisamente los resultados, sino el excelente rendimiento que exponen en los terrenos de juego. (Encuentre más abajo el Video de los goles de la fecha 4 Liga Águila 2-2019)

De la mano de Lucas Pusineri y Alexandre Guimarães, azucareros y escarlatas, respectivamente, sueñan con dar el golpe en el segundo semestre y terminar con la hegemonía del Junior de Barranquilla que, con superioridad y buen fútbol, gritó ‘campeón’ en los últimos dos torneos locales.

Justamente, los diablos rojos protagonizaron el batacazo de la fecha en el estadio Metropolitano ante miles de aficionados del cuadro tiburón. Allí, en medio de un partido donde la pierna fuerte estuvo presente, el América aguó la fiesta en Barranquilla con un gol desde el punto penal de Matías Pisano sobre los 94 minutos. Cabe resaltar que Marlon Piedrahíta y Duván Vergara vieron la tarjeta roja.

Por otro lado, el Cali hizo respetar su casa. En el estadio de Palmaseca, Juan Ignacio Dinenno y Matías Cabrera marcaron los goles de la victoria 2-0 sobre La Equidad, que no levanta cabeza y ya acumula tres derrotas en la presente Liga Águila.

Sin embargo, los demás clubes no les harán la vida fácil a los vallecaucanos y así lo entiende Millonarios. Jorge Luis Pinto continúa demostrando que lo acontecido en el anterior campeonato no fue casualidad. Los embajadores suman nueve puntos, producto de tres triunfos, y tan solo una derrota. En esta ocasión, los azules vencieron 2-1 a Jagures en El Campín, con anotaciones de Fabían Mosquera en contra y Andrés Felipe Román. No obstante, el estilo de juego del equipo capitalino no convence y la afición exige más. Por eso, para destronar tanto al Cali como al América, Millonarios deberá corregir y hacer más.

Video de los goles de la fecha 4 Liga Águila 2-2019

Unión Magdalena 1-1 Independiente Medellín

Cali 2-0 La Equidad

Cúcuta 1-1 Once Caldas

Millonarios 2-1 Jaguares

Alianza Petrolera 1-0 Envigado

Junior 0-1 América

Patriotas 2-0 Rionegro Águilas

Tolima 4-0 Santa Fe

