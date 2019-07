¡Lo que todos esperaban! Nairo se refirió al ataque del Movistar que, según algunos, lo perjudicó

En medio de la alegría por la victoria de Nairo Quintana se presentó una situación que generó toda clase de dudas. Cuando el boyacense emprendió su escapada, tomando una diferencia considerable, de manera sorpresiva el Movistar Team atacó en el pelotón, ayudando al líder, Julian Alaphilippe, a descontar tiempo. Razón por la que, infortunadamente, el colombiano no pudo sacar una ventaja mayor.

A partir de ahí iniciaron las especulaciones. No obstante, el ciclista aseguró que buscó la victoria de etapa después de que no saliera la táctica del equipo. Y es que estaba destinada a hacer ganar plazas en la general a Mikel Landa. Fue así como, ante las insistentes preguntas de periodistas de todo el mundo sobre si Movistar le había perjudicado al haber puesto un ritmo fuerte en el grupo de favoritos en el ascenso al Izoard, penúltimo puerto del día, Quintana indicó que en el equipo "no hay ningún conflicto ni ningún enfado".

"Lo teníamos claro desde la mañana, tenía que meterme en la fuga para ayudar a Mikel a subir al podium. Nos había dicho que estaba bien y por eso han apretado, esperando su ataque para luego enlazar con nosotros, como ya hizo en Foix. Luego han levantado el pie un poco para observar a los rivales. Nos han dicho que buscáramos la victoria de etapa"

Quintana se mostró convencido de que, en caso de que Movistar no hubiese acelerado en el Izoard, otros equipos lo habrían hecho.

"Había intereses de otros equipos, no habrían dejado muchos minutos a Nairo para que adelantase muchas posiciones. Sabía que podía ser un gran día para mí. Hablamos con el equipo para ver diferentes tipos de estrategia. Nos ha salido la victoria de etapa, pero también intentábamos que Mikel (Landa) pudiera adelantar posiciones"

