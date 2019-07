¿Alaphilippe sigue líder con trampa? Video muestra que su equipo lo ayudó de manera indebida

El Tour de Francia está más apretado que nunca. La etapa del Galibier no solo otorgó el resurgir de Nairo Quintana, con triunfo incluido, sino apretó más la general. Julian Alaphilippe se mantiene como líder, ahora acosado por el colombiano Egan Bernal, segundo de la clasificación.

El francés que comanda la competencia sufrió y por momentos se pensó que explotaba en el Galibier, cediendo la camiseta amarilla. Llamó la atención la manera como se pudo defender y luego pescar a varios de los favoritos en el descenso.

Sin embargo, un video muestra que su segundo aire no fue por mérito propio. En el video se observa cómo alguien lo empuja cuando estaba quedándose sin piernas. Con el agravante que en vez de ser un aficionado fue un funcionario del Quick-Step, equipo para el que compite Alaphilippe.

A fine like @rogla @JumboVismaRoad had in @giroditalia or not? #TDF2019 #twitterVAR

(adding poll and video is not possible so just answer yes or no) pic.twitter.com/2i7fZZOQwM

— ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) July 25, 2019