Millonarios está a punto de perder a una de sus figuras, a horas de iniciar el torneo

En sus marcas, listos, fuera. El fútbol profesional colombiano arranca su segundo semestre en cuestión de horas. Millonarios es uno de los equipos llamados a ser protagonista.

Luego del campeonato anterior, en el que hizo 50 puntos, pero no le alcanzó para disputar la final y ser campeón, ahora es momento de revalidar.

Sin embargo, a poco tiempo de su debut contra Envigado, el equipo embajador puede recibir una muy mala noticia. Jorge Luis Pinto vive horas de zozobra por culpa del interés de Vélez Sarsfield por Matías De Los Santos.

Matías De Los Santos está a punto de abandonar a Millonarios con destino al fútbol argentino

El equipo argentino hizo una oferta por el futbolista uruguayo, aunque no se trata de una compra definitiva. Vélez ofrece un préstamo y dependiendo su rendimiento en el semestre, así buscar una posterior compra.

En Argentina aguardan que la respuesta se dé este jueves o a más tardar el viernes. Sin embargo, en Millonarios no están seguros de aceptar la propuesta, pero el jugador quiere ir a Vélez.

Para Pinto no es una buena noticia, si se tiene en cuenta que no es una posición que ya tenga cubierta. El DT espera que se resuelva por sí o por no en breve, para saber si debe salir al mercado de urgencia.