¡Ni un poco de montaña detuvo a los sprinters! Peter Sagan ganó la etapa 5 del Tour de Francia

Para muchos hoy empezó el Tour. Después de cuatro jornadas, consideradas de transición, llegó la montaña. Eso sí, no fue la etapa más importante en cuanto a esta materia. Recordemos que la primera gran prueba para los ciclistas será el próximo jueves 11 de julio. Sin embargo, en esta ocasión, tuvieron que trabajar y bastante. (Encuentre más abajo la clasificación de la etapa 5 del Tour de Francia 2019)

Los dos premios de segunda y los dos de tercera categoría llevaban a creer que sería un día intenso y lleno de emociones. Por eso, las miradas se centraron en territorio francés a lo largo de los 175,5 kilómetros. Y es que cuando tan solo habían transcurrido 20, se presentó la primera fuga de la tarde. Simon Clarke, Mads Wurtz Schmidt, Toms Skujins y Tim Wellens tomaron la iniciativa y sacaron ventaja con respecto al pelotón.

It's a 2 minute lead for the 4 riders on top at the Côte de Grendelbruch. ⛰️ Deux minutes d'avance pour les quatre hommes de tête dans la Côte de Grendelbruch. ⛰️#TDF2019 pic.twitter.com/papdyVfsVR — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019

La diferencia llegó a superar los 2 minutos. No obstante, dicha escapada pasó a un segundo plano cuando Alejandro Valverde protagonizó un importante suceso. El hombre del Movistar Team sufrió dos pinchazos en menos de cinco kilómetros. Razón por la que se vio en la obligación de cambiar de bicicleta. Por fortuna, su equipo actuó de manera oportuna y se reincorporó sin mayores inconvenientes.

The wheel change can't have worked… @alejanvalverde has just decided to use a replacement bike instead. Alejandro Valverde préfère finalement changer de vélo.#TDF2019 pic.twitter.com/3DoK7otChQ — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019

Otro de los que tuvo una jornada complicada fue Dan Martin. De hecho, tras la falla mecánica, tres compañeros del UAE Team Emirates no dudaron un segundo en parar a ayudar al irlandés, quien, en medio de la tensión, resolvió el problema, se unió al pelotón y finalizó la etapa sin inconvenientes.

A puncture for Irishman @DanMartin86. His @TeamUAEAbuDhabi team-mates wait as he attempts to return to the peloton as quickly as possible. Crevaison de @DanMartin86. L'irlandais est attendu par ses coéquipiers pour rentrer au plus vite dans le peloton.#TDF2019 pic.twitter.com/F5n2udPWAR — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019

Lo cierto es que cuando restaban menos de 50 kilómetros, el pelotón no quiso dar más ventajas, subió el ritmo, descontó, alcanzó al grupo de fuga y lo neutralizó. A partir de ahí, inició una nueva carrera. Y es que todos y cada uno de los ciclistas arribaron a los metros finales con serias posibilidades de hacerse con la anhelada victoria.

Después de varias horas llenas de entrega, esfuerzo y sacrificio llegó el momento de la verdad. En el sprint final, Peter Sagan sacó a relucir todo su potencial y se adjudicó el triunfo.

Clasificación de la etapa 5 del Tour de Francia 2019

Peter Sagan/ESL – 4h 02' 33'' Wout Van Aert/BEL – a 0'' Matteo Trentin/ITA – a 0'' Sonny Colbrelli/ITA – a 0'' Greg Van Avermaet/BEL – a 0'' Julien Simon/FRA – a 0'' Michael Matthews/AUS – a 0'' Nils Politt/ALE – a 0'' Jasper Stuyven/BEL – a 0'' Julian Alaphilippe/FRA – a 0''

Clasificación de la etapa 5 del Tour de Francia 2019 (FAVORITOS)

24. Geraint Thomas/GBR – a 0''

25. Romain Bardet/FRA – a 0''

26. Vincenzo Nibali/ITA – a 0''

33. Jakob Fuglsang/SUI – a 0''

34. Steven Kruijswijk/HOL – a 0''

39. Richie Porte/AUS – a 0''

45. Egan Bernal/COL – a 0''

51. Nairo Quintana/COL – a 0''

52. Adam Yates/GBR – a 0''

53. Enric Mas/ESP – a 0''

56. Alejandro Valverde/ESPN – a 0''

58. Mikel Landa/ESP – a 0''

61. Rigoberto Urán/COL – a 0''

62. Sergio Luis Henao/COL – a 0''

