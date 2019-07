¡Así inició el sueño amarillo para los colombianos en el Tour de Francia tras la etapa 1!

Egan Bernal, Rigoberto Urán, Segio Luis Henao y Nairo Quintana dieron el pedalazo inicial. Después del Giro de Italia, donde el ecuatoriano Richard Carapaz se consagró campeón, un colombiano quiere hacer historia en territorio francés. Por eso, los cuatro escarabajos iniciaron con pie derecho y con la ilusión de entregarle una alegría al país. (Encuentre más abajo la clasificación de la etapa 1 del Tour de Francia 2019)

La etapa 1, si bien no se podía decir que era de transición, no representaba gran peligro. Y es que, en su mayoría, el trayecto era llano. De hecho, tan solo hubo un premio de tercera y otro de cuarta categoría. Razón por la que era propicia para los embaladores, quienes desde el comienzo tuvieron en su cabeza la palabra 'victoria'.

A lo largo de la jornada no hubo mayores sobresaltos. Eso sí, las caídas no fueron ajenas. Cuando restaban 16 kilómetros para la meta, Jakob Fuglsang del Astana sufrió un duro golpe. Sin embargo, el danés apeló a su entrega, esfuerzo y sacrificio. A pesar de romper su indumentaria y sangrar tanto en el hombro como en la pierna derecha y su rostro, se llenó de valor, tomó impulso y terminó la carrera. Y es que Fuglsang es uno de los favoritos al título.

Caída y Jakob Fuglsang entre los implicados, parece que se ha dado un buen tortazo el danés. #TDF2019 pic.twitter.com/eP8dJpBzNb — Alpe__dHuezBT (@Alpe__dHuezBT) July 6, 2019

🇩🇰 @jakob_fuglsang crashes at he worst moment! 🇩🇰 Jakob Fuglsang tombe au pire moment, au moment où le peloton accélère pour préparer le sprint final ! #TDF2019 pic.twitter.com/tLK05PofsZ — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019

Asimismo cuando restaba poco para el embalaje final, se presentó otra caída. Allí, más allá de que por fortuna no estuvieron involucrados, Rigoberto Urán y Romain Bardet se retrasaron. No obstante, no pasó a mayores y todo continuó.

Finalmente, tras un sprint emocionante, Mike Teunissen se adjudicó la victoria de la etapa 1, superando a varios candidatos como Sagan, Ewan y Viviani. Es así como el holandés se convierte en el primer líder del Tour de Francia y portará la camiseta amarilla. Además, después de 30 años, un ciclista de Holanda vuelve a vestirse de amarillo. Recordemos que el último fue Erik Breukink.

#CICLISMOxESPN ¡UN FINAL INCREÍBLE! ¡ASÍ SE DEFINIÓ LA ETAPA 1 DEL #TDFxESPN! El ganador fue Mike Teunissen sobre Peter Sagan. pic.twitter.com/1hjDHi8Msk — ESPN Bike (@ESPNBike) July 6, 2019

Clasificación de la etapa 1 del Tour de Francia 2019

Mike Teunissen/HOL – 4h 22' 47″ Peter Sagan/ESV – a 0'' Caleb Ewan/AUS – a 0'' Giacomo Nizzolo/ITA – a 0'' Sonny Colbrelli/ITA – a 0'' Michael Matthews/AUS – a 0'' Matteo Trentin/ITA – a 0'' Oliver Naesen/BEL – a 0'' Elia Viviani/ITA – a 0'' Jasper Stuyven/BEL – a 0''

Clasificación de la etapa 1 del Tour de Francia 2019 (FAVORITOS)

18. Richie Porte/AUS – a 0''

25. Vincenzo Nibali/ITA – a 0''

51. Enric Mas/ESP – a 1' 10''

53. Nairo Quintana/COL – a 1' 10''

56. Steven Kruijswijk/HOL – a 1' 10''

67. Alejandro Valverde/ESPN – a 1' 10''

76. Thibaut Pinot/FRA – a 1' 10''

81. Egan Bernal/COL – 1' 28''

82. Rigoberto Urán/COL – a 1' 28''

84. Sergio Luis Henao/COL – a 1' 28''

88. Mikel Landa/ESP – a 1' 28''

92. Romain Bardet/FRA – a 1' 28''

93. Jakob Fuglsang/SUI – a 1' 28''

111. Geraint Thomas/GBR – a 1' 52''

146. Simon Yates/GBR – a 2' 21''

