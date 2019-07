La insólita manera como Perú pretende ganarle a Chile que le da la vuelta al mundo

Cada vez resta menos para conocer al segundo finalista de la Copa América 2019. Recordemos que Brasil eliminó a Argentina y ya está instalada en el partido definitivo. Por eso, en la Arena do Grêmio, la Roja y los incas pelearán hasta el último minuto para hacerse con el cupo restante.

La balanza está inclinada a favor de los hombres de Reinaldo Rueda y con justa razón. Lo expuesto en cancha, hasta el momento, es maravilloso. De hecho, en cuartos de final, superaron a Colombia, una de las candidatas a hacerse con el título según varios hinchas y periodistas.

Sin embargo, la escuadra de Ricardo Gareca quiere dar el batacazo como ocurrió en la anterior fase. Y es que superaron a Uruguay en cobros desde el punto penal, dejando en el camino al máximo campeón en la historia de la Copa América. Razón por la que se aferran a cualquier ayuda para ganar y avanzar.

Es así como los seguidores del equipo peruano no dudaron un segundo en pronunciarse en redes sociales. Allí, a través de las redes sociales, hicieron tendencia el numeral #VamosChile. No obstante, el objetivo no es precisamente alentar a su rival, todo lo contrario, apelan a la mufa y a las cábalas.

Insólita manera como Perú pretende ganarle a Chile se hizo viral

Es turno de la mejor hinchada del mundo de hacer lo suyo. Tuitea la foto de la persona más salada que conozcas con #VamosChile. Hagamos patria. pic.twitter.com/oCD3i8bpVr — Pase Del Desprecio (@pasededesprecio) July 3, 2019

También le puede interesar: