¿Se quedó solo? Este es el equipo de Nairo Quintana para el Tour de Francia

El equipo de Nairo Quintana para el Tour de Francia 2019 tendrá un error que ya se vio claramente en 2018.

El Tour de Francia empieza este viernes en Bruselas. Con las notables ausencias de Chris Froome y Tom Dumoulin, la carrera parece especialmente abierta. Sobre todo para uno de los más grandes corredores de vueltas en los últimos tiempos, que podría conseguir su victoria en las tres grandes. Pero para esto, el equipo de Nairo Quintana para el Tour de Francia 2019 tendrá que trabajar unido.

Esto parece ser un serio problema para el corredor de Cómbita. Como en 2018, el equipo Movistar tendrá la "tricefalía". Nairo deberá compartir galones de capitán con el campeón del mundo Alejandro Valverde, de 39 años. También estará Mikel Landa, quien terminó cuarto del Giro de Italia que terminó ganando Richard Carapaz.

El equipo será completado por los españoles Marc Soler, Imanol Erviti y Carlos Verona; el portugués Nelson Oliveira y el costarricense Andrey Amador.

🇫🇷💛 Meet our lineup for the #TDF2019 – our 37th consecutive @LeTour appearance!

🚴‍♂️ @NairoQuinCo / @MikelLandaMeana / @alejanvalverde / @solermarc93 / @ImanolErviti / @Carlos_Verona / @Nelsoliveira89 / @Andrey_Amador

🔗 https://t.co/HALRTbA2Tf

📙 https://t.co/9xCVXGnrGr pic.twitter.com/gfSpon1GOx

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 1, 2019