¡Pena máxima! Paraguay aguantó y lo intentó, pero Brasil clasificó a semifinales de la Copa América

Sorpresa en la Arena do Grêmio. La Canarinha arribaba como gran favorita para hacerse con la victoria y no era para menos. Después de las dudas y críticas que llovieron por el discreto rendimiento en las primeras dos jornadas, parecía que Brasil había encontrado el 'jogo bonito' y su fútbol alegre contra Perú. Sin embargo, todo fue una ilusión. (Encuentre más abajo el video de los penales de Brasil VS Paraguay Copa América 2019)

Paraguay, que insólitamente clasificó con dos puntos, le complicó la vida a la Verdeamarelha y aplazó la fiesta en Porto Alegre por unos minutos. Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Eduardo Berizzo plantearon un partido defensivo, esquema táctico que nunca cambiaron y fiel a su estilo, dieron pelea a lo largo de los 90 minutos y adición.

La desesperación en la hinchada brasileña era evidente. Y es que, su selección lo intentó sin cesar, pero no fue suficiente. Ni mediante la vía aérea, ni haciéndose con la posesión del balón ni rematando de media distancia rompieron el celofán. Por eso, el desenlace era evidente. Los cobros desde el punto penal definirían al primer clasificado a semifinales.

Teniendo en cuenta lo acontecido y la presión que cargaban los locales, se esperaba que los guaraníes aprovecharan su envión anímico y confianza para dar el batacazo. No obstante, no fue así. A pesar de que Roberto Firmino falló su cobro, Gustavo Gómez y Derlis González le dieron la clasificación a Brasil. Ahora, la Canarinha medirá fuerzas contra el ganador de la llave entre Argentina y Venezuela.

Video de los penales de Brasil VS Paraguay Copa América 2019

También le puede interesar: