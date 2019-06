Estrella de la selección de Brasil se encuentra en cuarentena tras sufrir delicada enfermedad

Se juegan los cuartos de final de la Copa América. Allí, los locales medirán fuerzas contra Paraguay. Razón por la que Brasil pica como gran favorita a clasificar a la siguiente ronda. Eso sí, no podrán confiarse, ya que los guaraníes esperan dar el batacazo. No obstante, las últimas noticias en la Canarinha no son las mejores.

El delantero, Richarlison, fue diagnosticado con un cuadro de paperas. De hecho, se encuentra en cuarenta, aislado del resto de sus compañeros de la selección. Además, será baja en el partido ante Paraguay, en Porto Alegre. Así lo informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

"El atacante Richarlison no estará en el partido de este jueves contra Paraguay en el Arena do Gremio. El jugador fue diagnosticado con un cuadro de paperas. El tratamiento requiere reposo absoluto"

El artillero del Everton inglés, de 22 años, ya ha sido medicado y fue puesto en cuarentena del resto de la delegación de la Canarinha "por cuenta del riesgo de transmisión de la enfermedad".

"Richarlison está en su cuarto del hotel (de concentración) y recibe atención médica dedicada del departamento médico de la selección brasileña"

Por recomendación médica, todos los miembros de la Canarinha que integran el equipo para esta Copa América 2019 serán vacunados después del decisivo encuentro frente al combinado guaraní.

El ganador del partido se enfrentará en semifinales al vencedor del Venezuela-Argentina el 2 de julio en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

