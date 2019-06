Venezuela, con la oportunidad de hacer historia en la Copa América contra Bolivia

En un grupo bastante complicado, la Vinotinto depende de sí para clasificar. Si bien el VAR ha sido fundamental en las aspiraciones de los dirigidos por Rafael Dudamel, el rendimiento de ellos nunca desentonó. Contra Perú tuvieron puntos bajos. Sin embargo, frente a Brasil, los anfitriones, dieron una cátedra de buen fútbol y excelente planteamiento táctico. El orden defensivo fue fundamental en el resultado final. (Encuentre más abajo el link para Ver GRATIS Bolivia VS Venezuela Copa América 2019 EN VIVO ONLINE)

En la última jornada, la Canarinha chocará ante Perú. Razón por la que Venezuela, de imponerse sobre Bolivia, asegurará su puesto en la siguiente ronda, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros. De hecho, en caso de golear a Bolivia y presentarse un empate entre los locales y los incas, podrían finalizar primeros. Por eso, de seguro, no se guardarán nada y harán hasta lo imposible por demostrar que no son la Cenicienta del certamen.

Por otro lado, los hombres de Eduardo Villegas no tienen más remedio que ganar y aguardar por otros resultados. Bolivia no convence. No obstante, la esperanza es lo último que se pierde. En el estadio Mineirão esperan dar el golpe, aferrándose al milagro de clasificar como mejores terceros. Y es que, hasta el momento no tienen ni un punto.

Ver GRATIS Bolivia VS Venezuela Copa América 2019 EN VIVO ONLINE

Día: 22 de junio

Hora: 2:00 p.m.

Canal 2: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)