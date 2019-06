¡La furia roja! Chile debutó con contundente goleada sobre Japón en Copa América

Sonríe Reinaldo Rueda. El estratega vallecaucano tomó las riendas de la selección chilena el 8 de enero de 2018. Desde entonces el desempeño del combinado nacional fue blanco de críticas. Y es que el estilo de juego no convencía. Además, los resultados obtenidos no eran los esperados. En primera instancia, cayeron goleados 3-1 contra México. Posteriormente, empataron 1-1 contra Estados Unidos. Por último, se impusieron 2-1 sobre Haití, pero sembrando varias dudas de cara a su debut en la Copa América. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Japón VS Chile Copa América 2019)

Se especuló mucho. Sin embargo, el excelente planteamiento del director técnico colombiano, sumado a la contundencia de su equipo, cerró la boca de más de un detractor que no veía con buenos ojos el trabajo de Rueda.

Erick Pulgar, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, en dos ocasiones, marcaron los tantos del encuentro, entregándole la primera alegría a su país y llenando de tranquilidad al estratega cafetero, que puso punto final a la presión que tenía para este compromiso y con justa razón. Chile, además de contar con importantes individualidades, es el vigente campeón. Por eso, arribaba como el gran favorito para hacerse con el triunfo. Eso sí, hablar de candidato al título es bastante apresurado. Japón no es un rival que permita medir el verdadero nivel de una selección, ya que los nipones viajaron a territorio brasileño con una nómina sub-23, pensando en la renovación y en los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio.

Ahora la Roja aguarda por el choque frente a Ecuador. Allí, sueñan con asegurar la clasificación a segunda ronda y acercarse cada vez más a un nuevo campeonato, tal y como sucedió en Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Para ello, deberán corregir ciertos errores en defensa, su principal falencia en el debut.

Video de los goles de Japón VS Chile Copa América 2019

🇨🇱⚽ ¡GOOOOOL DE CHILE! ⚽🇨🇱 Erick Pulgar saltó más que todos para abrir el marcador con este soberbio cabezazo 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/uQn5AfQg1S — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 17, 2019

🇨🇱⚽ ¡GOOOOOL DE CHILE! ⚽🇨🇱 ¡Eduardo Vargas anotó el segundo! 👏 Buena jugada colectiva y mejor definición desde la frontal 🎯#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/AMXa5Qtzwm — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 18, 2019

🇨🇱⚽ ¡GOOOOOL DE CHILE! ⚽🇨🇱 ¡Así llegó el doblete de Vargas para sellar la victoria chilena! 👏#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/D1WezPp0qN — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 18, 2019

