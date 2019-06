Las declaraciones del 'Bolillo' tras la dura derrota ante Uruguay que catalogan de descaradas

Papelón de Ecuador en su debut en Copa América. Uruguay dio una verdadera cátedra de buen fútbol en el estadio Mineirão y la Tricolor demostró un paupérrimo nivel futbolístico. Así quedó reflejado en el marcador, que finalizó 4-0 a favor de los charrúas. Razón por la que el director técnico, Hernán Dario 'Bolillo' Gómez, no dudó un segundo en asumir la responsabilidad.

"Ningún técnico espera esto. Es un partido en el que nos superaron, sobre todo en el primer tiempo nos superaron por todas partes. A los 5 minutos llevábamos un gol en contra y a los 20 un expulsado que lo complica más. Muy mal primer tiempo. Si les das oportunidad, estos uruguayos te meten 10 goles. Creo que debutamos contra el equipo más fuerte de esta Copa América"

El seleccionador de Ecuador aseguró que su alineación tenía el objetivo, no de replegarse, sino de intentar proponer juego. Además, reveló que le pidió a sus dirigidos que no se dejaran hacer más goles. Tras el 3-0 de la primera parte, el seleccionador de Ecuador dijo que el objetivo era dejar el segundo tiempo en un resultado parcial de 0-0 y "casi lo logran".

"No sé si era atrevido salir tan abierto. Mi intención era poner jugadores para jugar al fútbol, pero nos metieron, nos superaron en todo y se ve que es un equipo más grande que el nuestro"

Debutamos con el equipo más fuerte de la #CopaAmerica Hernan "Bolillo" Gómez DT de #Ecuador 🇪🇨 en rueda de prensa Informa 94.5 FM #StereoFiesta pic.twitter.com/xRXTAP7r9k — StereoFiesta 94.5 FM (@StereoFiesta1) June 17, 2019

Por último, decretó que lo hecho por Ecuador no es el reflejo de lo que en realidad son. Asimismo, se quejó que el VAR perjudicó al 'pobre', haciendo referencia a su combinado.

"Tampoco somos lo que fuimos hoy. No creo que seamos esto. Tan malos no somos. Hoy Uruguay era el rico. El pobre éramos nosotros. Chile es el rico porque ha ganado títulos, nosotros somos los pobres. Cuando uno es pobre no va a enfrentarlo en su casa. Ecuador tiene la manera de ser más prudente y tener sus oportunidades"

