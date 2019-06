¡Brasil le pegó un baile a Bolivia! La Canarinha ganó y goleó, pero ¿gustó?

Empezó el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El estadio Morumbí de São Paulo se vistió de gala para recibir a los anfitriones y a Bolivia. Allí, la asistencia fue maravillosa y no era para menos. La fe estaba depositada en su escuadra, que en definitiva no decepcionó. Y es que, desde el pitazo inicial sacaron a relucir todo su poderío ofensivo. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Brasil VS Bolivia Copa América 2019)

El primer tiempo finalizó sin goles. La excelente actuación del guardameta, Carlos Lampe, sumado a la mala definición de los delanteros brasileños no permitieron que se abriera el marcador. Sin embargo, el gol era crónica de una muerte anunciada, ya que el bombardeo por parte de los locales era asfixiante.

Finalmente el primer tanto de la noche llegó de la manera menos esperada. El VAR dijo presente y con su ayuda, el central de la continente decretó penal a favor de Brasil. Philippe Coutinho no desaprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 parcial. A partir de ahí, el arco se abrió para la Verdeamarelha. Nuevamente el mediocampista del Barcelona dijo presente para el 2-0 y sobre los 85 minutos, Everton Sousa decretó el 3-0 definitivo.

Video de los goles de Brasil VS Bolivia Copa América 2019

