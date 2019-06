Inició el sueño de la Tricolor por conseguir su segundo título en la historia. Recordemos que en 2001, la Selección Colombia gritó 'campeona' como anfitriona de la Copa América. Razón por la que la tensión e ilusión dijeron presente en todo el país y no era para menos. Al frente estaba la todopoderosa, Argentina.

Las sorpresas empezaron desde la titular. Carlos Queiroz tomó dos decisiones que sorprendieron a más de uno. En primera instancia, Stefan Medina ingresó en lugar de Santiago Arias. Asimismo, Edwin Cardona, uno de los que se perfilaba como inicialista, quedó afuera. en su reemplazo saltó a la cancha, Luis Fernando Muriel.

Justamente el hombre de Santo Tomás, Atlántico, fue el protagonista de una de las acciones del primer tiempo. En un choque con Leandro Paredes, el colombiano sufrió un duro golpe en una de sus rodillas, resintiéndose de manera inmediata. Por eso, las alarmas se encendieron en el banco colombiano.

El director técnico, Carlos Queiroz, no quería perder tiempo y no dudó un segundo en llamar a Roger Martínez. El jugador del América de México sustituyó a Muriel. Eso sí, se desconoce la gravedad de la lesión del atacante de la Fiorentina. No obstante, sus muestras de dolor eran evidentes.

Momentos de suspenso: L. Muriel recibió un golpe en su rodilla, apenas iniciando el partido contra Argentinahttps://t.co/kELFvrmMHC #VamosColombia pic.twitter.com/zHSwM6Phvd — Gol Caracol (@GolCaracol) June 15, 2019

Como era de esperarse, los hinchas cafeteros se pronunciaron en redes sociales. A través de Twitter, más de uno señaló al árbitro por no haber sancionado falta ni sacado tarjeta amarilla o roja. De igual manera, algunos arremetieron contra Leandro Paredes, con quien se presentó la infortunada situación.

Como se llama el jugador que le cayó encima a muriel?#VamosColombia #CopaAmerica pic.twitter.com/aGQH14FyBA — Santiago Walteros 🇨🇴 (@Santiiago_W) June 15, 2019

¿Y la rotura de ligamentos a Muriel no es de amarilla? ¡Árbitro chupa porongas! — Gio M. #OP10 (@GioMorenoO) June 15, 2019

Pegan y pegan los argentinos.

Lesionan a Luis Fernando Muriel y ni que decir del golpe a Cuadrado #CopaAmerica2019 — KATHE MONCADA (@KATIKMONCADA) June 15, 2019

Rompen a Muriel: Sin amonestar al que lo lesionó. Falcao: Primera Falta que hace, Amarilla. ¿Árbitro comprado? — Lucho Porras (@luchox50) June 15, 2019

