El Campín recibe la final de la Liga Águila 1-2019 entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla

No había tiempo que perder. Después de la polémica, se determinó que El Campín fuera la ‘casa’ del cuadro volcánico. Eso sí, no será la primera vez que suceda esto. De hecho, el Junior lo sabe muy bien, ya que en 2010, La Equidad ofició de local en el ‘coloso de la 57’ y venció 1-0 al equipo tiburón. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Final de la Liga Águila 1-2019 EN VIVO ONLINE Deportivo Pasto VS Junior de Barranquilla)

Julio Comesaña y sus dirigidos son conscientes de lo que se avecina. Y es que, para nadie es un secreto que la altura de Bogotá afecta el rendimiento de los barranquilleros. Por eso, deberán tomar las medidas pertinentes para evitar que los hombres de Alexis García reviertan la serie y den el batacazo.

Para ello, los planteamientos tácticos y diferentes estrategias jugarán un papel fundamental. No obstante, los dos clubes tienen claro que “las finales al igual que los clásicos no se juegan, se ganan”. En este caso, de seguro, tanto Pasto como Junior no se guardarán una sola gota de sudor con el objetivo de que al finalizar el compromiso puedan gritar “¡CAMPEONES!”.

Ver Gratis Final de la Liga Águila 1-2019 EN VIVO ONLINE Deportivo Pasto VS Junior de Barranquilla

Día: 12 de junio

Hora: 7:45 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

No había tiempo que perder. Después de la polémica, se determinó que El Campín fuera la ‘casa’ del cuadro volcánico. Eso sí, no será la primera vez que suceda esto. De hecho, el Junior lo sabe muy bien, ya que en 2010, La Equidad ofició de local en el ‘coloso de la 57’ y venció 1-0 al equipo tiburón.

Julio Comesaña y sus dirigidos son conscientes de lo que se avecina. Y es que, para nadie es un secreto que la altura de Bogotá afecta el rendimiento de los barranquilleros. Por eso, deberán tomar las medidas pertinentes para evitar que los hombres de Alexis García reviertan la serie y den el batacazo.

Para ello, los planteamientos tácticos y diferentes estrategias jugarán un papel fundamental. No obstante, los dos clubes tienen claro que “las finales al igual que los clásicos no se juegan, se ganan”. En este caso, de seguro, tanto Pasto como Junior no se guardarán una sola gota de sudor con el objetivo de que al finalizar el compromiso puedan gritar “¡CAMPEONES!”.