¡Triste noticia! Reconocido ciclista colombiano anunció su retiro tras positivo en dopaje

El 15 de abril quedó marcado por una noticia que paralizó al deporte colombiano. Un ciclista cafetero dio positivo por EPO. Así lo confirmó el Trek Segafredo tras un control realizado por la Fundación Ciclista Antidopaje (CADF). Dicho control se llevó a cabo el 26 de febrero, dos días después de que corriera en el Tour de Vaunt Har, donde finalizó en la vigésima posición.

Desde entonces, el vallecaucano guardó silencio. Sin embargo, este 11 de junio, en entrevista con el periodista, Jairo Enrique Rodríguez, para el portal ‘Ciclismo sin límites’, Jarlinson Pantano dio unas contundentes declaraciones sobre lo que vivió y su decisión de cara al futuro. De igual manera, dejó claro que pondrá punto final a su carrera.

“Decidí no seguir luchando contra la UCI porque cuesta mucho dinero y no pienso gastarme el patrimonio de mi familia, para que de pronto en unos dos años me digan que estoy absuelto y ya para qué cuando el equipo Trek me ha echado y no me va a pagar lo que me estaba pagando. Entonces, puse todo en una balanza, ya lo que tenía que hacer en el ciclismo lo hice. No tengo que demostrarle nada a nadie. Vivo agradeció con los fans y el deporte. Me quedo con los buenos recuerdos"

