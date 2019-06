Pereira vs. Cortuluá: el final de la gran pelea por mantener vivo el sueño de ascender

Interesante compromiso se vivió en la ida. Así lo demostró no solo el resultado 2-1 a favor del Cortuluá, sino el desarrollo del encuentro. Razón por la que, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se espera un verdadero partidazo. Allí, de seguro, la intensidad y buen fútbol se harán presentes y no es para menos. Está en juego la posibilidad de hacerse con un cupo a la gran final, donde pelearán contra el campeón del próximo semestre por el ascenso a Primera. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Deportivo Pereira VS Cortuluá Final de la B EN VIVO ONLINE)

La temporada de ambos es para aplaudir. Sin embargo, lo que hace interesante este duelo es que Pereira es un excelente local, pero Cortuluá es un visitante bastante complicado. Es así como el resultado final se definirá por pequeños detalles. Por eso, ambos entrenadores deberán plantear muy bien lo que pueda suceder en la cancha. Y es que, el más mínimo error lo pagarán caro.

Ver Gratis Deportivo Pereira VS Cortuluá Final de la B EN VIVO ONLINE

Día: 10 de junio

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

