Un ciclista colombiano no estará en el Tour de Francia tras sufrir una delicada lesión

Finalizó el Giro de Italia con la sorpresa de Richard Carapaz. Ahora, llegó el momento del Tour de Francia. La segunda gran carrera de ciclismo en el año abre sus puertas a los mejores del mundo. Razón por la que todos y cada uno de los equipos ultiman detalles de cara a lo que se viene.

Allí, se espera que la presencia de colombianos sea grande. Eso sí, las miradas se las roba Nairo Quintana y no es para menos. El boyacense ya ganó el Giro de Italia y la Vuelta de España, y ahora sueña con gritar ‘campeón’ en el Tour. De conseguirlo, se convertirá en el más grande en la historia del país.

Sin embargo, las noticias en las últimas horas pasan por cuenta de otro cafetero. Se trata de Daniel Martínez. El hombre del Education First se recupera de unas delicadas lesiones en sus manos, sufridas tras una dura caída durante un entrenamiento. Es así como, Rigoberto Urán, una de las cartas más fuertes del EF, pierde a una pieza clave.

“El accidente de Dani, desafortunadamente, resultó en fracturas de ambas manos. Se le realizó una cirugía para reparar las fracturas. La cirugía y la subsiguiente curación requerirán que se pierda el Tour de Francia este año”, así lo expresó Kevin Sprouse, médico del equipo.

“We'll miss Dani at the Tour as he was a key part of our plans, but the Tour is full of surprises, and we just got one a little early.” – @Vaughters

Injuries sustained during a training crash will sideline @danifmartinez96 for an estimated two months.

