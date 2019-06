¡Ya son 12! Continúa la leyenda de Rafael Nadal en Roland Garros

Como en el 2018, se repitió la final en París. Rafael Nadal, actual rey del polvo de ladrillo, midió fuerzas contra Dominc Thiem, quien se perfila como el futuro reemplazo del español en esta superficie.

La expectativa era alta. Sin embargo, ‘la fiera’ dejó claro por qué es uno de los mejores de la historia. Poco más de tres horas le bastaron al nacido en Mallorca para terminar con el sueño del austriaco, que dejó absolutamente todo en la cancha, pero no fue suficiente para dar el golpe.

Con parciales de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, ‘Rafa’ consiguió su duodécimo Roland Garros. Recordemos que lo ganó en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018. Dichos números hicieron que la prensa, compañeros, deportistas de otras disciplinas y demás, se rindieran a sus pies. No en vano, su rival, Thiem, no tuvo más remedio que decir “he comprobado por qué es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. No es casualidad que tiene 18 Grand Slam, solo dos menos que Federer”.

Ahora, Nadal espera seguir sumando capítulos a su gloriosa historia. Eso sí, no será nada fácil. Las lesiones no han sido ajenas a su carrera. Además, la nueva generación toca a la puerta y su nivel es para aplaudir.

