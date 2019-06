¡Partidazos! Definidos los octavos de final de la Copa Águila 2019

Inicia la segunda fase del torneo que reúne a los equipos de la Primera y Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Pereira vs. Rionegro Águilas, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional, Millonarios vs. Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla, Real San Andrés vs. Deportivo Cali, América de Cali vs. Once Caldas, Orsomarso vs. Deportes Tolima y Deportivo Pasto vs. La Equidad serán los compromisos de octavos de final.

De acuerdo con el calendario establecido por la Dimayor, los partidos de ida se llevarán a cabo el miércoles 31 de julio y el jueves 1 de agosto. Asimismo, los partidos de vuelta se jugarán el miércoles 14 y el jueves 15 de agosto. Eso sí, los horarios aún se desconocen.

Recordemos que Atlético Nacional es el vigente campeón. No obstante, los demás equipos harán hasta lo imposible para que los verdolagas no revaliden el título. Eso sí, se deberá aguardar por los refuerzos que, de seguro, sumarán todos y cada uno de los clubes. Y es que el verde paisa ya realizó varios anuncios, ganándoles la partido a más de uno que hasta ahora continúan con los mismos jugadores.

