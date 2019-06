La triste foto de ‘Alerta’ por la eliminación de Millos con la que más de un hincha se identificó

Difícil y triste jornada para los hinchas embajadores y con justa razón. El rendimiento del equipo fue maravilloso a lo largo de todo el torneo, ilusionando con un posible título. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Pasto se adjudicó el primer lugar del Grupo A y clasificó a la gran final de la Liga Águila 1-2019.

La tarea para los albiazules no era fácil, pero tampoco imposible. Una victoria sobre un eliminado, América de Cali, en el estadio El Campín los sembraba en la próxima ronda. No obstante, el nivel expuesto por los capitalinos no fue el mejor y los escarlatas dieron el golpe, ganando 1-2 con goles de Jeison Medina y Carlos Sierra.

Dicho resultado, sumado al triunfo 3-0 de los volcánicos sobre Unión Magdalena, inundó de tristeza los corazones azules. Más un asistente al ‘coloso de la 57’ expresó su amargura. Uno de ellos fue Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’. Así quedó registrado en una fotografía publicada por Gustavo Gómez, director del programa ‘6 AM Hoy por Hoy’.

Asimismo, el propio humorista compartió la imagen en una historia de Instagram. Eso sí, añadió un mensaje bastante claro y contundente, dejando claro todo su amor por Millonarios.

“No es por los títulos que yo soy de Millos. Esta es herencia que me dejó papá!!! Yo soy de Millos. Yo soy de Bogotá”

Instagram @alertahumor

También le puede interesar: