¿Será posible? Atlético Nacional se aferra al milagro ante Fluminense en Copa Sudamericana

En el fútbol no hay nada escrito, todo es posible y de remontadas épicas sí que ha enseñado. Razón por la que, a pesar de las diversas dificultades y de contar con un director técnico interino, los verdolagas no bajan los brazos y confían en dar vuelta a la serie. Para ello, deberán aprovechar el envión anímico tras la sorpresiva victoria sobre Cali en la Liga Águila 1-2019 y exponer un nivel futbolístico casi perfecto. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Atlético Nacional VS Fluminense EN VIVO ONLINE Copa Sudamericana)

La chapa copera del verde de Antioquia jugará un papel fundamental y deberá salir a relucir. Además, la escuadra brasileña tendrán varias bajas. Leo Artur, Ewandro, Kelvin y Yuri no fueron inscritos en la Copa Sudamericana. De igual manera, Pedro y Marcos Paulo recibieron el llamado a la Selección de Brasil para afrontar el Torneo Esperanzas de Toulon. Por eso, no estarán presentes en el estadio Atanasio Girardot.

Ver Gratis Atlético Nacional VS Fluminense EN VIVO ONLINE Copa Sudamericana

Día: 29 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

