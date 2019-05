La semana pasada, el mundo del fútbol y todo el país se vio conmocionado con una fuerte noticia. Leidy Asprilla, que formó parte de las Selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20, murió como consecuencia de un accidente de transito. Así lo informaron las autoridades forenses (Instituto Nacional de Medicina Legal) a través de sus redes sociales.

"La necropsia corresponde a un trauma en extremidades inferiores y columna vertebral, hallazgos suficientes para explicar la muerte por 'trauma raquimedular' y manera de muerte 'violenta compatible con accidente de transito""

El cuerpo de Asprilla, de 22 años, fue encontrado en un sector boscoso de la carretera que va del municipio de El Cerrito a Rozo. Recordemos que la deportista fue reportada como desaparecida el pasado 19 de mayo. Razón por la que su familia llegó a considerar que estaba secuestrada y abogaban por su libertad.

Las especulaciones fueron varias. De hecho, en las últimas horas, en entrevista con Blu Radio, el joven que halló el cuerpo de Leidy entregó unas fuertes declaraciones. En dicha entrevista, reveló cómo dio con el paradero de la jugadora de Orsomarso.

"Cuando me enteré de que Leidy estaba desaparecida comencé a buscarla porque meses atrás, unos sujetos me abordaron en esa carretera. Le quitaron los cordones a mis zapatillas, me ataron y luego me lanzaron a un cañaduzal. Iba en mi moto muy despacio sobre los dos sentidos de la carretera. Luego me percaté de que habían unas huellas raras sobre la vía y decidí bajarme para mirar. En ese momento fue que la encontré y le avisé a todos"

Su objetivo lo cumplió y fue de gran ayuda para las autoridades. Sin embargo, el joven denunció que ha recibido diversas amenazas a través de las redes sociales. Y es que algunos argumentan que él es el responsable de la muerte de Leidy Asprilla.

"Mucha gente me está culpando por el hecho de haberla encontrado y esto se me ha vuelto una pesadilla porque yo lo que hice, lo hice para ayudar. Ahora, me están responsabilizando por su muerte"

También le puede interesar: