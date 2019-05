¡Tropezó la Tricolor en el Mundial Sub-20! Senegal sorprendió y venció a Colombia

Alta expectativa por la segunda presentación del combinado patrio y no era para menos. Lo expuesto en el debut ante los locales fue maravilloso. De hecho, se hizo énfasis en las falencias que corrigieron relación al Sudamericano. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Colombia VS Senegal Sub 20 Mundial Sub 20 Polonia 2019)

Sin embargo, en esta ocasión desentonaron. El nivel de más de un jugador no fue el mejor. De hecho, uno de los más señalados fue Anderson Arroyo, quien infortunadamente tuvo un partido para el olvido.

El lateral del K.A.A Gent se vio comprometido en un gol anulado a la escuadra africana por fuera de lugar sobre los 21 minutos del primer tiempo. Posteriormente, cometió el penal que desequilibró el compromiso. Al cobro vino Ibrahima Niane, quien no desaprovechó y marcó el 1-0 parcial.

Arturo Reyes no dudó un segundo en tomar cartas en el asunto. Antes de que finalizara la primera parte, Johan Carbonero ingresó por Andrés Perea, quien también tuvo un flojo partido. Asimismo, Luis Sandoval entró en lugar de Iván Angulo, que no fue ni sombre del atacante del debut. Por último, Andrés Amaya saltó a la cancha en lugar de Juan Camilo Hernández. 'El Cucho', nuevamente, lució desconocido.

Las sustituciones hicieron efecto, pero no fueron suficiente. El buen planteamiento de Senegal contrarrestó las variantes de la Tricolor. Además, para poner punto final al deficiente encuentro Anderson Arroyo, volvió a cometer un penal, el cual Dion Lopy tradujo en anotación, decretando el 2-0 definitivo.

Ahora, la Selección Colombia Sub-20 medirá fuerzas contra Tahití el próximo miércoles 29 de mayo, cerrando su participación en fase de grupos. Allí, se jugarán la clasificación a octavos de final.

Video de los goles de Colombia VS Senegal Sub 20 Mundial Sub 20 Polonia 2019

U20WC 🇸🇳#SEN 1-0 🇨🇴#COL | ⏱ 34' | ¡GOL! de Senegal Ibrahima Niane abre el marcador de penal pic.twitter.com/pxtTZBGaOB — Uribe 1023 (@Uribe1023) May 26, 2019

@cesaralo @ElPulso_ @CaracolRadio @VBarCaracol Senegal marca nuevamente desde el punto penal y vence a Colombia en el cierre del partido por el grupo grupo A del Mundial Sub 20 de Polonia, domingo de fútbol bienvenidos. pic.twitter.com/v5L5flWS6S — Oscar Julián Peralta (@oscjulfly) May 26, 2019

