Una lima, una cera y un juguete íntimo, los polémicos premios que recibieron campeonas de squash.

Comenzamos #GCE179 denunciando una indignante situación que han vivido las jugadoras que ganaron el Campeonato de Asturias de Squash. Como premio: un kit de depilación, una lima eléctrica y el regalo estrella, un ¡vibrador! Es vejatorio, indignante, pernicioso, inconcebible, pero tristemente real. ¿Qué pretendían los organizadores de este campeonato oficial con semejante obsequio? Es #ELTOPDELMACHISMO. Han superado todos los límites.