¡Fuertes palabras! El estremecedor mensaje de Leidy Asprilla días antes de su muerte

La futbolista Leidy Asprilla, que hizo parte de las selecciones Colombia sub'17 y sub'20, desapareció desde el pasado 19 de mayo. Así lo denunciaron sus familiares en declaraciones para EFE.

"Leidy salió el domingo de su casa que queda en el municipio de El Cerrito para recoger a una compañera y luego ir a entrenarse"

Leydi, que integraba la nómina de Orsomarso, salió en una motocicleta pero "nunca llegó" a recoger a su compañera. Razón por la cual, las alarmas se encendieron y las autoridades entraron en acción.

"Ella tiene un teléfono celular, pero no lo contesta, está apagado, y por eso estamos preocupados. Ella no es de las que se ausenta y no avisa"

Fue así como, tras varias horas de búsqueda, se confirmó la muerte de la futbolista. Las autoridades encontraron un cadáver en la zona donde desapareció, vía Cerrito – Rozo.

Sin embargo, hubo un mensaje que llamó la atención. En sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Facebook, se conoció el último mensaje que publicó Leidy Asprilla. Dichas palabras alertaron a sus conocidos, quienes no dudaron un segundo en enviarle palabras de apoyo, aliento y preocupación.

Facebook Leidy Asprilla

