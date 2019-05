Junior de Barranquilla, a levantar su nivel y despejar dudas contra el Deportivo Cali

Continúan los cuadrangulares en la Liga Águila 1-2019. Después de los compromiso del Grupo A, es el turno del ‘grupo de la muerte’. Allí, la paridad es la gran protagonista. Y es que, luego de disputarse la primera fecha, los cuatro equipos suman un punto. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Deportivo Cali VS Junior de Barranquilla Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE)

El estadio de Palmaseca albergará un interesante duelo, donde los vallecaucanos harán hasta lo imposible por hacer respetar su casa. Eso sí, las estadísticas e historial los favorecen. Hasta ahora, los barranquilleros no saben lo que es ganar en dicho estadio.

Para esta ocasión, el panorama parece no ser diferente. El presente de los tiburones no es el mejor. De hecho, hay más dudas que certezas en torno a su estilo de juego. No obstante, la llegada de Julio Comeseña parece ser la luz al final del túnel. Además, recuperaron a dos hombres. Fabián Sambueza y Matías Fernández superaron sus lesiones y entraron en la convocatoria.

Día: 16 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

