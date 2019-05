Lesiones y expulsiones: el terror de Millonarios para enfrentar al Unión Magdalena

A pesar de las bajas durante el semestre, los embajadores se las arreglaron para salir adelante y exponer siempre un buen fútbol. No en vano son los firmes candidatos al título. Por eso, de seguro, esta vez no será la excepción. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Millonarios VS Unión Magdalena Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE)

En el duelo ante el América de Cali, los albiazules vivieron un calvario. Andrés Felipe Román y David Macalister Silva vieron la tarjeta roja. Asimismo, Alex Rambal y Felipe Jaramillo abandonaron la cancha por molestias físicas. Es así como el director técnico Jorge Luis Pinto deberá reinventarse y acudir a unos cuantos no habituales titulares.

Al frente estará el Ciclón Bananero, que quiere demostrar que no es ‘la cenicienta’ de los cuadrangulares. Para ello, no tiene más remedio que conseguir la victoria en El Campín, donde infortunadamente perdió en sus últimas cuatro visitas, recibió ocho goles y no anotó ninguno.

El profesor Jorge Luis Pinto ha convocado 19 jugadores para el partido de hoy. 😁👍🔵⚪️ ¡Vamos todos a El Campín por los 3 puntos! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🏟Ⓜ️⚽️ #Volveremos pic.twitter.com/cWcsU7Upew — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 15, 2019

Ver Gratis Millonarios VS Unión Magdalena Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 15 de mayo

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

A pesar de las bajas durante el semestre, los embajadores se las arreglaron para salir adelante y exponer siempre un buen fútbol. No en vano son los firmes candidatos al título. Por eso, de seguro, esta vez no será la excepción.

En el duelo ante el América de Cali, los albiazules vivieron un calvario. Andrés Felipe Román y David Macalister Silva vieron la tarjeta roja. Asimismo, Alex Rambal y Felipe Jaramillo abandonaron la cancha por molestias físicas. Es así como el director técnico Jorge Luis Pinto deberá reinventarse y acudir a unos cuantos no habituales titulares.

Al frente estará el Ciclón Bananero, que quiere demostrar que no es ‘la cenicienta’ de los cuadrangulares. Para ello, no tiene más remedio que conseguir la victoria en El Campín, donde infortunadamente perdió en sus últimas cuatro visitas, recibió ocho goles y no anotó ninguno.