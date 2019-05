¿River vs. Boca? Así será el sorteo de la Copa Libertadores, esta noche

Se acabaron las palabras y los análisis previos, que en un sorteo abierto no sirven de nada. Las bolas y los bombos dictaminarán los emparejamientos de los 16 equipos sobrevivientes de la Copa Libertadores, de cara a los octavos de final.

El gran morbo pasa por un posible River vs. Boca tras la final de la edición anterior. El equipo xeneize pasó primero de su grupo, con un triunfo sobre la hora ante Athletico Paranaense. Mientras que el vigente campeón no pudo superar a Internacional de Porto Alegre en el grupo A de la competencia.

Otro partido grande que puede darse es el derbi de Rio Grande do Sul. Inter y Gremio están en bombos diferentes y en Brasil no se habla de otra cosa que no sea la posibilidad de que se enfrenten.

Por desgracia, no habrá equipos colombianos en el sorteo. Tampoco hay representantes de Perú, Bolivia, Chile y Venezuela.

El sorteo dictaminará la hoja de ruta de aquí en más. Cada uno de los 16 equipos terminará de local las eliminatorias conforme al número que reciban, del 1 al 16.

Bombo de los primeros

Palmeiras (BRA)

Cruzeiro (BRA)

Internacional (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Libertad (PAR)

Boca Juniors (ARG)

Flamengo (BRA)

Olimpia (PAR)

Bombo de los segundos

Nacional (URU)

River Plate (ARG)

Liga de Quito (ECU)

Gremio (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Ath. Paranaense (BRA)

Godoy Cruz (ARG)

Emelec (ECU)

Ver Gratis Sorteo de Octavos de Final de la Copa Libertadores 2019 EN VIVO ONLINE

Día: 13 de mayo

Hora: 8:00pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)