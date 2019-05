El arribo de Jorge Luis Pinto le dio un nuevo aire al conjunto capitalino. La plantilla se ve convencida de lo que hacen en cancha y sueñan con el título. Así lo demuestran en la Liga Águila 1-2019, donde clasificaron a los cuadrangulares como líderes indiscutidos. De igual manera, en la Copa Águila son primeros y ya aseguraron un cupo para la próxima ronda. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Millonarios VS Tigres EN VIVO ONLINE Copa Águila)

En la última ronda enfrentarán a un complicado rival que sueña con avanzar como mejor segundo. Razón por la cual, la tarea no será nada fácil para los albiazules. Eso sí, el estratega de Millonarios seguirá confiando en los juveniles. Por eso, no se esperan grandes cambios en el once titular. No obstante, habrá un par de variantes bastante importantes de cara a lo que se viene.

Por fortuna, los embajadores recuperaron a Santiago Montoya y Juan David Pérez. Es así como se espera que tanto el delantero como el mediocampista sumen minutos, teniendo en cuenta que se avecinan los cuadrangulares, donde se convertirán en piezas claves. Y es que, Juan David Pérez ha tenido puntos altos en lo que va del 2019.

Ver Gratis Millonarios VS Tigres EN VIVO ONLINE Copa Águila

Día: 8 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)