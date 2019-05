Nacional vs. Santa Fe: el verdolaga debe ganar para asegurar la clasificación

Se le acabaron los plazos a Atlético Nacional. Luego de la goleada sufrida ante Envigado, el equipo de Paulo César Autori es el primero en capilla para salir de los ocho. Para no sufrir ningún susto deberá ganarle a un desahuciado Santa Fe, último en la tabla.

Si empata, Nacional deberá esperar que Unión Magdalena y Patriotas no ganen en sus partidos. Si pierde, necesitará que dichos equipos pierdan y no solo eso, sino que el Independiente Medellín no gane en Ibagué.

Última fecha de infarto en el fútbol colombiano. A las 3:30 de la tarde, ocho equipos se juegan sus restos por cinco cupos a los cuadrangulares. Junior, Pasto, Cali, Once Caldas, Nacional, Unión, Patriotas y Medellín se juegan el todo por el todo. Luego, Millonarios en El Campín recibirá a Rionegro Águilas. Al término de ese cotejo se celebrará el sorteo, donde quedarán emparejados cuatro equipos por grupo.

Los cuadrangulares comenzarán la próxima semana, clasificando el primero de cada zona a la gran final. El campeonato culminará antes de la Copa América de Brasil 2014.

Ver Gratis Atlético Nacional vs Santa Fe Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 5 de mayo

Hora: 3:30pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

