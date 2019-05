¡De infarto! Tras dramática jornada se confirmaron los ocho clasificados

No promoverá la excelencia, pero al campeonato colombiano no le hace falta el drama. En la última jornada siempre se disputan los cupos para conocer a los ocho y los goles se viven en todas las plazas. En esta ocasión no fue la excepción y la tabla de posiciones se movió para un lado y para otro con cada tanto.

A las 3:30 de la tarde del domingo rodó el balón en siete plazas. Con todos los juegos a cero los clasificados eran los mismos, con Atlético Nacional y Once Caldas aliviados. También el Junior de Barranquilla, que a pesar de sufrir el primer gol de la jornada en Cúcuta, jamas tuvo riesgo de salir de los ocho.

El segundo tanto sí agitó la coctelera. Unión Magdalena se puso encima de Once Caldas con un tanto de Juan Pereira al minuto tres. El 'Ciclón bananero' soplaba fuerte y sacaba de los ocho al blanco, blanco, obligado a empatar. Mientras, Cúcuta colocaba el 2-0 en su estadio ante el Junior, que descontó al toque.

Gol en Ibagué. Germán Cano le dio esperanzas al DIM y de paso superó el récord de máximo número de goles en un torneo corto que él mismo impuso seis meses atrás. Con 21, al goleador le queda el consuelo de que él sí hizo su trabajo. A esa altura de la tarde, el Medellín necesitaba un gol de Santa Fe en el Atanasio, que no llegaba.

Al contrario, fue el club verdolaga quien se adelantó, con un tanto de Hernán Barcos en el minuto 45. Antes de ello hubo goles del Cali a Envigado y del Pasto al América, que en realidad poco modificaban. La tensión estaba en Medellín y en Santa Marta.

El tercero en discordia era Patriotas de Tunja. El equipo boyacense se jugaba sus restos en Barrancabermeja, ante Alianza Petrolera. Aunque el portero atajó un penal, las opciones tunjanas se esfumaron cuando en un abrir y cerrar de ojos los santandereanos se colocaron 3-0.

Con más de treinta minutos por jugar, la tensión se trasladó al estadio Sierra Nevada. Allá, Unión Magdalena y Once Caldas dependían de sí mismos, mientras que el DIM se comenzaba a resignar cuando Nacional aumentó la ventaja en Medellín. Luego, Santa Fe descontó con un gol que no debió valer, con una pelota que salió del rectángulo, aunque el árbitro se hizo el de la vista gorda.

Mientras pasaban los minutos en Santa Marta, un gol movió las posiciones de los ocho. Fue el empate del América de Cali en Ipiales, que solo sirvió para acomodar las parejas de cara al sorteo.

En los últimos minutos, todos los ojos estuvieron puestos en Santa Marta, donde Once Caldas con uno menos apretó. Sin embargo, a pesar de los nervios el Unión resistió y volvió a unas finales del fútbol colombiano luego de 15 años. Así acabó una jornada dramática, feliz para algunos y triste, muy triste, para otros.

Tabla de posiciones final y Clasificados a los cuadrangulares finales del Fútbol Profesional Colombiano 2019

Millonarios (38 puntos) D. Pasto (33) +6 D. Cali (33) +5 D. Tolima (32) +11 América de Cali (31) +5 A. Nacional (31) +5 Junior (30) +6 Unión M. (30) 0 Ind. Medellín (28) +6 Once Caldas (28) +4 Cúcuta D. (27) Patriotas (27) -11 Envigado (24) Alianza Petrolera (23) Jaguares (23) A. Bucaramanga (21) La Equidad (19) A. Huila (19) R. Águilas (15) Santa Fe (14)

Clasificados: Millonarios, América, Cali, Tolima, Pasto, Nacional, Junior, Unión Magdalena.