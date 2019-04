¡Sinfonía holandesa! Ajax hizo un gol a puro toque en Londres

¡Cómo juegan estos muchachos! Ajax fue a Londres sin complejos y se plantó frente al Tottenham.

Quince minutos demoró en hacer un movimiento a puro toque, donde Hakim Ziyech habilitó a Donny Van de Beek y este hizo un amague ante el arquero Hugo Lloris para dejarlo el ridículo.

Video del gol de Donny Van de Beek del Ajax al Tottenham en la semifinal de la Champions League

El gol fue revisado por el juez en el VAR para cerciorarse de su posición. Al final, el tanto fue convalidado.

Tottenham y Ajax no soñaban con estar donde están, pero no se conforman. Saben que en esta serie no hay favoritos y eso los hace soñar con la final en Madrid.

Los ‘Spurs’ tienen un equipo más consolidado, aunque tendrán la ausencia de sus hombres clave: Harry Kane y Heung-Min Son. Los holandeses son pura frescura, con los cracks juveniles Frenkie De Jong y Matthijs De Ligt.

El partido se jugará en el nuevo estadio del Tottenham, que perdió el invicto el fin de semana ante el West Ham. La revancha será en la Arena Johann Cruyff de Ámsterdam.