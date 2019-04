El compromiso internacional de los azucareros en Copa Sudamericana obligó a adelantar este encuentro. Y es que, los hombres de Lucas Pusineri chocarán contra Guaraní el próximo jueves 2 de mayo. Razón por la cual, ponerse al día en el rentado local es crucial. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Once Caldas VS Deportivo Cali EN VIVO ONLINE)

Los vallecaucanos viven una temporada bastante irregular. De hecho, la mayoría de resultados positivos los ha conseguido gracias a las excelentes actuaciones de su guardameta, Camilo Vargas, quien habitualmente es figura. Eso sí, también cuentan con un verdadero killer como Juan Ignacio Dinenno. El delantero, hasta el momento, acumula 12 tantos. No obstante, el rendimiento del equipo no convence del todo.

Lo cierto es que el Deportivo Cali está ante la posibilidad de llegar a la línea de los 30 puntos, quedando a tan solo uno de lograr la clasificación. Para ello, tendrán que hacerse con la victoria. Eso sí, no será nada fácil, el Blanco Blanco no tiene otra alternativa que ganar y hacer respetar su casa. Y es que, de no hacerlo, complicará su paso a los cuadrangulares.

Día: 24 de abril

Hora: 6:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)