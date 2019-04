Barra brava de Boca Juniors deportado mostró su enojo y arremetió contra Colombia

Infortunadamente, la previa del duelo entre Deportes Tolima y Boca Juniors se empañó. Un hecho que tuvo como protagonista al jefe de la barra brava del cuadro argentino se robó las miradas. Y es que, las autoridades de Migración Colombia deportaron a Rafael di Zeo.

El motivo de dicha decisión se debió a que él y otros líderes de ‘La Doce’ tienen prohibido el ingreso a las canchas argentinas hasta 2023. Razón por la cual, han intentado toda clase de maniobras para ingresar a otros estadios.

Lo cierto es que, tras conocerse la medida, Di Zeo no dudó un segundo en pronunciarse. En sus declaraciones no se guardó nada, explotó y arremetió contra las autoridades. Así lo dijo en entrevista para el Clarín.

“Es una vergüenza. Me lo hacen a mí porque soy conocido. Todos pudieron entrar menos yo. Fui tratado como un terrorista y no me respetaron las garantías. Acá la única realidad es la verdad, y es que yo no incumplo nada entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales. Yo no incumplo nada. No pueden violar libremente mis garantías. Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista. Para ellos es algo grave. Piensan que soy el jefe de la ETA y cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país. ¿Dónde está la ley acá?”

También le puede interesar: