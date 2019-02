¿Habrá sorpresa? Olympique Lyon recibe a un irregular Barcelona

Una nueva generación toca a la puerta en Francia. A los que creían que la victoria y empate conseguidos por los dirigidos por Bruno Génésio ante Manchester City en fase de grupos fue casualidad, fecha a fecha se demuestra que no lo fue. Basta con hacer énfasis en los elogios de Thomas Tuchel, actual entrenador del PSG y quien conoce, y padece al Lyon, al compartir la Ligue 1. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Lyon VS Barcelona Champions League EN VIVO ONLINE)

“Lyon es un equipo que puede jugar a un nivel muy, muy alto. Es súper complicado enfrentarse a ellos. Tienen calidad para combatir contra Barcelona, para mí está absolutamente claro que pueden ganar”

Además, el Parc OL, sin lugar a dudas, se convirtió en un verdadero fortín. No en vano, no saben lo que es perder en casa. Por eso, apelando a dichos factores y a la ilusión de dar el batacazo de la jornada, el cuadro francés no le hará la vida fácil al conjunto culé. Eso sí, los blaugranas tienen entre sus filas a Lionel Messi y allí, con su magia, no hay análisis previo que valga, ya que en cualquier momento puede agitar su varita y convertir el sueño de su rival en pesadilla.

Ver Gratis Lyon VS Barcelona Champions League EN VIVO ONLINE

Día: 19 de febrero

Hora: 3:00pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)