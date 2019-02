Deportivo Cali y Deportes Tolima miden fuerzas en juego adelantado de la Liga Águila

La realidad de ambos conjuntos no es la mejor. Los resultados conseguidos hasta el momento y sus respectivos rendimientos generan más dudas que certezas. Razón por la cual, esta es la oportunidad perfecta para reivindicarse y subir el nivel. Eso sí, la tarea no será nada fácil para ninguno, ya que sus necesidades son similares. Y es que arriesgar puede convertirse en un arma de doble filo. (El link para Ver Gratis Deportivo Cali VS Deportes Tolima EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Las noticias que llegan desde las toldas vallecaucanas son diversas. Por un lado, Feiver Mercado reemplazará a Christian River. Asimismo, Francisco Delorenzi será parte del once inicial. No obstante, lo que más llamó la atención fue el arribo de un nuevo refuerzo. Agustín Palavecino llega como el flamante reemplazo de Nicolás Benedetti. De hecho, vestirá la número 10.

Por otro lado, Alberto Gamero podrá contar con dos piezas claves. Daniel Cataño superó un desgarro y estará entre los convocados. De igual manera, Rafael Carrascal ya pagó las tres fechas de sanción que acumulaba. Es así como, el estratega tendrá nuevas alternativas entre su plantilla. Por eso, se espera que el campeón del primer semestre de 2018 se reencuentre con su nivel.

Cabe resaltar que este choque es válido por la fecha 14 de la Liga Águila 1-2019. Y es que, tal duelo se adelantó por los compromisos internacionales que tienen las dos escuadras. Además, se debe resaltar que el balance de los últimos 10 partidos entre ambos favorece a los vinotintos, quienes completan cinco triunfos, acumulan dos empates y en tres ocasiones se impusieron los verdes.

Día: 14 de febrero

Hora: 7:30 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)