Ante La Guaira, Nacional firmará un nuevo record y va por la clasificación

Semana bastante agitada en las toldas antioqueñas. En primera instancia, se conoció la infortunada noticia de que Jeison Steven Lucumí se lesionó. El atacante sufrió una molestia en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda y estará ausente de las canchas durante dos semanas. No obstante, se conoció que Alexis Henríquez ya superó su etapa de reposo y se encuentra en recuperación. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Atlético Nacional VS Deportivo La Guaira Copa Libertadores EN VIVO ONLINE)

Capítulo aparte para lo acontecido con Hernán Barcos. Recordemos que un hincha de Independiente Medellín insultó y amenazó al delantero y su familia. Razón por la cual, todos y cada uno de los amantes de este deporte se unieron en una sola voz brindándole apoyo al argentino. Eso sí, el goleador no se guardó absolutamente nada y se pronunció.

“Fue un acontecimiento aleatorio que no va a manchar la imagen de la ciudad. Yo siempre pido respeto. Nunca quise provocar a nadie. El comentario que hice se salió de contexto, de hacer tres goles y salir campeón y no de hacer 20 y quedar segundo. Podría haber dicho 30 o 40 goles. No sabía que Cano estaba en el DIM, tampoco sabía que había hecho 20 goles ni que habían quedado segundos”

Por último, otro de los puntos a tener en cuenta gira en torno al record que impondrá el conjunto paisa. El bicampeón de Copa Libertadores llegará a los 300 partidos internacionales, convirtiéndose en el primer club del país en conseguirlo. Por eso, esperan celebrarlo con un triunfo y clasificación.

Ver Gratis Atlético Nacional VS Deportivo La Guaira Copa Libertadores EN VIVO ONLINE

Día: 14 de febrero

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Facebook Watch (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)