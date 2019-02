¿Tour o Giro? Los próximos pasos de Daniel Martínez en la temporada 2019

El futuro de Daniel Martínez en el ciclismo mundial es muy interesante. Así lo han reconocido sus jefes de equipo, Jonathan Vaughters y Juan Manuel Gárate. El director deportivo del Education First confirmó a PUBLIMETRO que el joven corredor de Soacha estará en el Tour de Francia. Aunque su objetivo es ser líder en el Tour Colombia, este buscará ser mucho más desarrollado en los próximos años.

Gárate confirmó que el estado físico de Daniel Martínez ha sido muy fuerte, en un año 2019 en el que ha sido imbatible. "Lo habéis visto en el Campeonato Nacional, y está muy bien. Ganó la contrarreloj en el Nacional y la contrarreloj por equipos. Hemos hecho unos tests aerodinámicos y han salido muy bien. El resultado se ha visto en estas carreras", dijo a PUBLIMETRO.

Con tres opciones en los cuatro primeros del Tour Colombia 2.1, el equipo Education First puede plantear distintas estrategias. Estas no solo estarán concentradas en Rigo y Daniel. "Tenemos no solo a Rigo y a Dani, tenemos a Nate Brown y a Lawson Craddock (cuarto en la general). Esperamos que ellos se destaquen el sábado", dijo Gárate.

Aún así, el español destacó que Martínez es, junto con Rigo y Michael Woods, una ficha clave en los planes para las grandes. "Daniel se lo está ganando por su propio peso y por su propio esfuerzo. Tiene un objetivo a cuatro o cinco años vista, y está en su mejor forma en este mes de febrero. Para el EF es un líder más. Estamos invirtiendo mucho tiempo y cariño en él. Dani no es una promesa, es un presente", dijo su director técnico.

Gárate confirmó que el ciclista cundinamarqués estará en el Tour de Francia, en el mes de julio. En el camino se lo podrá ver en carreras como las clásicas de las Ardenas, la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Suiza o el Criterum de Dauphiné.